У Telegram стався збій, який відчули і в Україні

У Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів не можуть підключитися до месенджера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

Найбільше скарг надходить на неможливість підключення до месенджера (91%) та проблеми з відправленням повідомлень (8%).

Зазначається, що збій стався, зокрема, в Іспанії, Італії, Білорусі, Німеччині, Британії, Росії та Україні.

Серед українських міст скарги висловлюють користувачі у Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Одесі, Полтаві, Кіровограді.

Станом на 15:25 про скарги повідомили понад 29 тисяч разів.

У Telegram вже підтвердили збій і запевнили, що працюють над вирішенням проблеми.

«Деякі з наших користувачів, в основному в Європі і на Близькому Сході, в даний час мають проблеми з підключенням. Ми працюємо над тим, щоб повернути їх в онлайн. Будь ласка, зачекайте, і вибачте за незручності», - йдеться у повідомленні компанії у Твіттері.