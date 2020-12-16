У Telegram стався збій, який відчули і в Україні
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.
Найбільше скарг надходить на неможливість підключення до месенджера (91%) та проблеми з відправленням повідомлень (8%).
Зазначається, що збій стався, зокрема, в Іспанії, Італії, Білорусі, Німеччині, Британії, Росії та Україні.
Серед українських міст скарги висловлюють користувачі у Києві, Харкові, Львові, Донецьку, Одесі, Полтаві, Кіровограді.
Станом на 15:25 про скарги повідомили понад 29 тисяч разів.
У Telegram вже підтвердили збій і запевнили, що працюють над вирішенням проблеми.
«Деякі з наших користувачів, в основному в Європі і на Близькому Сході, в даний час мають проблеми з підключенням. Ми працюємо над тим, щоб повернути їх в онлайн. Будь ласка, зачекайте, і вибачте за незручності», - йдеться у повідомленні компанії у Твіттері.