Завод Hyundai у Південній Кореї призупинив роботу через COVID-19

Південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor Co. призупинила роботу заводу в місті Асані через коронавірус в одного з працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на представника компанії.

За словами представника компанії, Hyundai Motor призупинила роботу заводу в Асані, який виробляє седани Sonata і Grandeur, з 6:45 до 15:30 понеділка для запобігання поширенню коронавірусу.

Раніше в січні Hyundai Motor на два дні припиняла роботу заводу в Асані через незначний попит на седан Sonata. На кілька днів з тієї ж причини припиняло роботу і підприємство в місті Чхонджу.

У 2020 році Hyundai продала в цілому 3,74 мільйона автомобілів, що на 15% менше, ніж в 2019 році (4,43 млн автомобілів).

Hyundai Motor має сім заводів у Південній Кореї, а також 10 підприємств за кордоном: чотири в Китаї і по одному в США, Чехії, Туреччині, Росії, Індії та Бразилії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.