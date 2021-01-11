Після подій у Вашингтоні в Берліні посилили охорону Бундестагу

Після штурму Капітолія у Вашингтоні німецький Бундестаг буде ще захищенішим.

Про це з посиланням на президента парламенту Вольфганга Шойбле повідомляє Bild, передає Укрінформ.

«Берлінська поліція вже посилила свої сили поблизу будівлі Рейхстагу», - поінформував Шойбле депутатам у листі.

Він раніше звернувся до Міністерства закордонних справ ФРН з проханням проінформувати про заворушення у Вашингтоні та до Міністерства внутрішніх справ і берлінського уряду — уточнити, які можна зробити висновки з американських подій заради забезпечення безпеки Бундестагу.

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Шойбле, як повідомлялось, відразу після подій 6 січня звинуватив президента США Дональда Трампа у підбурюванні нападу на парламент і демократію.

Влітку минулого року було підпалено дерев'яну панель, яка захищала вікно на фасаді Бундестагу під час ремонтних робіт, ніхто не постраждав. У серпні також минулого року учасники демонстрації штурмували сходи Бундестагу і дісталися входу, втім співробітники поліції змогли відтіснити натовп.

Нагадаємо: Конгрес затвердив результати голосування та перемогу Джо Байдена на тлі масових протестів прихильників Трампа, кілька з яких прорвалися до будівлі Конгресу. Під час сутичок загинуло п'ять осіб, затримали понад 50.