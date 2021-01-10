На виборах у Казахстані лідирує владна партія

Владна партія «Нур Отан» («Світло Батьківщини»), яку очолює експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, здобуває перемогу на виборах в нижню палату парламенту країни, відповідно до даних екзитполу.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з опитуванням, проведеним казахстанським інститутом «Громадська думка», правляча партія набирає понад 70 відсотків голосів виборців, до парламенту проходять ще дві партії – «Ак жол» («Світлий шлях») і Народна партія (колишня – Комуністична народна партія). Ці партії, лояльні до влади, представлені і в нинішньому складі Мажилісу. Ще дві партії, згідно з екзит-полом, в парламент не потрапляють.

Явка, за офіційними даними, склала 63%.

Читайте також: У Казахстані проходять вибори до нижньої палати парламенту

Голосування проходило на тлі затримань десятків активістів, які закликали до бойкоту виборів, щонайменше у трьох великих містах, включаючи столицю Нур-Султан. Повідомлялося, що там також декілька активістів були викрадені зі своїх будинків.

Надходили повідомлення і про блокування інтернету в Алматі, факти недопуску на дільниці незалежних спостерігачів. Влада заявила про відсутність порушень.

Нагадаємо: єдина офіційно зареєстрована політична партія, яка називає себе опозиційною, Загальнонаціональна соціал-демократична партія оголосила в листопаді, що бойкотує вибори, оскільки в політичному ландшафті Казахстану, як і раніше, домінує «та ж» політична еліта.

Міжнародні спостерігачі не визнавали попередні вибори в Казахстані вільними та чесними, вказуючи на фальсифікацію виборів, репресії проти опозиційних кандидатів і обмеження щодо ЗМІ.