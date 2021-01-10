У Казахстані проходять вибори до нижньої палати парламенту

У Казахстані розпочалися вибори депутатів мажилісу (нижньої палати) парламенту і масліхатів (місцевих представницьких органів влади) усіх рівнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азаттик.

"У Казахстані розпочалися вибори до мажилісу, нижньої палати парламенту, і масліхатів всіх рівнів. У виборах беруть участь п'ять партій, у виборчих бюлетенях вони вказані в такому порядку: Народна партія Казахстану, «Нур Отан», «Ауїл», «Ак жол», замикає цей список партія «Адал». Жодна з партій не є опозиційною", - наголошується в повідомленні.

Єдина офіційно зареєстрована політична партія, яка відносить себе до опозиції, - Загальнонаціональна соціал-демократична партія (ЗСДП) - оголосила в листопаді про бойкотування виборів, пославшись на те, що на політичному полі країни як і раніше домінують «ті самі» політичні еліти.

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Голосування розпочалося о 7 ранку за місцевим часом. Виборчі дільниці, загальна кількість яких перевищує 10 тисяч, будуть відкриті до 20 годин.

У п'яти областях - Західно-Казахстанській, Актюбінській, Атирауській, Мангістауській і Кизилординській, які знаходяться в іншому часовому поясі, голосування стартує на годину пізніше. Більш як 60 виборчих дільниць, за інформацією Центральної виборчої комісії, відкрилися за кордоном при дипломатичних представництвах Казахстану.

Сьогодні буде обрано 98 депутатів мажилісу за партійними списками. Решта дев'ять депутатів мажилісу обираються Асамблеєю народу Казахстану (АНК) - консультативним органом, який об'єднує етнокультурні центри і яким керує колишній президент Нурсултан Назарбаєв, який зберігає широкі повноваження, незважаючи на відставку минулого року, і очолює домінуючу на політичному полі країни партію «Нур Отан». Вибори депутатів від АНК, як очікується, відбудуться завтра.

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За даними ЦВК, до списків виборців включено 11,9 мільйона осіб. Для цих виборів бюлетенів виготовили понад 12 мільйонів.

Для проходження до парламенту партіям необхідно набрати більш як 7% голосів виборців. У разі, якщо семивідсотковий поріг зможе подолати тільки одна партія, то в парламент потрапляє і партія, яка посіла на виборах друге місце, незалежно від того, скільки виборців за неї проголосували.

Члени мажилісу і масліхатів обираються строком на п'ять років. До масліхатів - місцевих представницьких органів мають обрати 3 276 депутатів (до масліхатів областей, столиці, міст Алмати і Шимкент - 589 осіб, міст обласного значення - 596 осіб, районних - 2 091 осіба).

Вперше в історії країни депутати масліхатів обираються тільки за партійними списками. Згідно з поправками до закону від 2018 року, самовисуванці балотуватися не можуть.

Перед виборами 10 січня були серйозно посилені вимоги до спостерігачів. Їм, зокрема, заборонили фото- і відеозйомку на дільницях, нові правила також не дозволили деяким організаціям відправити своїх представників для моніторингу виборів. Напередодні голосування було введено обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус для спостерігачів і членів виборчих комісій.

Громадські організації, активісти в різних регіонах і правозахисники неодноразово повідомляли про посилення тиску напередодні голосування. Одне з повідомлень з'явилося 9 січня, в «день тиші», коли в місті Шимкенті поліція вилучила посвідчення спостерігача, що призначалися для 600 осіб, які повинні були спостерігати за виборами 10 січня в різних регіонах. Цього ж дня в Західно-Казахстанській області місцевий активіст повідомив, що кілька спостерігачів за виборами відправлено на карантин через нібито контакт з виявленим хворим.

Жодні вибори в Казахстані авторитетні міжнародні спостерігачі не визнавали ні вільними, ні справедливими