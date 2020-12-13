Казахстан вручив дипломату РФ ноту через висловлювання про «подаровані території»

Казахстан вручив представнику РФ ноту через висловлювання депутата Держдуми В'ячеслава Ніконова про подаровані Росією території.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС Казахстану.

Приводом стали висловлювання депутата про те, що територія Казахстану - це "великий подарунок з боку Росії".

Заступник глави МЗС Казахстану Марат Сиздиков вручив тимчасовому повіреному РФ Олександру Комарову ноту.

"Було відзначено, що почастішали провокаційні випади деяких російських політиків щодо Казахстану, які завдають серйозної шкоди відносинам між нашими державами", - йдеться у заяві МЗС Казахстану.

Нагадаємо: Ніконов — співведучий програми "Велика гра" на пропагандистському "Першому каналі". Під час випуску від 10 грудня, присвяченого річниці підписання Біловезьких угод, він заявив, що Казахстану раніше не існувало.

"Казахстану просто не існувало. Північний Казахстан взагалі не був заселений. Вони існували, але існували набагато південніше Казахстану. Це великий подарунок з боку Росії та Радянського Союзу", - сказав тоді Ніконов.