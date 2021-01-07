ЄС привітав рішення Казахстану про відмову від смертної кари

ЄС привітав рішення Казахстану про відмову від смертної кари

Укрінформ
Європейський Союз привітав рішення Казахстану повністю відмовитися від смертної кари, про що уряд країни оголосив 2 січня 2021 року.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій у четвер на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«2 січня 2021 року Казахстан оголосив про ратифікацію Другого протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, та став 88-ю країною-учасницею (цього документу). Протокол має на меті зробити незворотною відмову від смертної кари, яка вже була включена до Конституції Казахстану у 2007 році… Євросоюз вітає цей важливий крок Казахстану, який відповідає світовій тенденції щодо заборони цього найбільш негуманного покарання», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз вважає смертну кару жорстоким та принизливим покаранням, яке є незворотним та не здатним упереджувати злочинну поведінку. Виходячи з цього, Євросоюз та його країни-члени послідовно виступають за повну заборону вищої міри покарання в усьому світі.

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Другий протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права був ухвалений Генасамблеєю ООН 15 грудня 1989 року. Всі країни, які до нього приєдналися, зобов'язуються не застосовувати у себе смертну кару і виключити її із законодавства. Наразі до цього протоколу приєдналися 88 держав.

З січня 2004 року в Казахстані діяв мораторій на смертну кару.

Наразі на пострадянському просторі найвища міра покарання застосовується лише в Білорусі.

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