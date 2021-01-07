ЄС привітав рішення Казахстану про відмову від смертної кари

Європейський Союз привітав рішення Казахстану повністю відмовитися від смертної кари, про що уряд країни оголосив 2 січня 2021 року.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій у четвер на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«2 січня 2021 року Казахстан оголосив про ратифікацію Другого протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, та став 88-ю країною-учасницею (цього документу). Протокол має на меті зробити незворотною відмову від смертної кари, яка вже була включена до Конституції Казахстану у 2007 році… Євросоюз вітає цей важливий крок Казахстану, який відповідає світовій тенденції щодо заборони цього найбільш негуманного покарання», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз вважає смертну кару жорстоким та принизливим покаранням, яке є незворотним та не здатним упереджувати злочинну поведінку. Виходячи з цього, Євросоюз та його країни-члени послідовно виступають за повну заборону вищої міри покарання в усьому світі.

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Другий протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права був ухвалений Генасамблеєю ООН 15 грудня 1989 року. Всі країни, які до нього приєдналися, зобов'язуються не застосовувати у себе смертну кару і виключити її із законодавства. Наразі до цього протоколу приєдналися 88 держав.

З січня 2004 року в Казахстані діяв мораторій на смертну кару.

Наразі на пострадянському просторі найвища міра покарання застосовується лише в Білорусі.