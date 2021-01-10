У Казахстані в день виборів проходять мітинги, є затримані

В Алмати та столиці Казахстану Нур-Султані поліція затримала десятки людей в місцях проведення мітингів на фоні парламентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азаттик.

Спецназ поліції затримав в Алмати щонайменше три десятки людей. У Нур-Султані поліція затримала щонайменше десять осіб.

Аналогічні затримання відбулися в містах Актобі та Шимкент. МВС не опублікувало дані про те, скільки загалом людей було затримано по країні в день виборів, 10 січня, і напередодні цієї дати.

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Як повідомлялося, 10 січня в Казахстані почалися вибори депутатів мажилісу (нижньої палати) парламенту і масліхатів (місцевих представницьких органів влади) усіх рівнів.