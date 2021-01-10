У світі зафіксували понад 90 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 10 січня у світі зареєстрували 90 101 509 випадків коронавірусу, з них 1 935 211 смертей.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Одужали 64 492 597 осіб.

За нову добу зареєстрували вже 41 990 нових випадків і 1 502 смерті.

Найбільше випадків захворювання, як і раніше, в США - 22 699 938 (381 480 смертей). На другому місці Індія (10 451 346 випадків, 151 048 смертей), а на третьому - Бразилія, де кількість заражень становить 8 075 988, а число загиблих напередодні перевищила 200 тисяч і становить вже 202 657 осіб.