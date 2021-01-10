Кількість загиблих від COVID-19 у Бразилії перевищила 200 тисяч

Від початку пандемії COVID-19 недуга забрала у Бразилії вже понад 200 тисяч життів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на офіційні статистичні дані пише Сіньхуа.

“Упродовж минулої доби ще 1171 пацієнт помер від нового коронавірусу у Бразилії й загальна кількість загиблих від COVID-19 у країні досягла 202 631”, - стверджує Сіньхуа.

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Зазначається, що за останній день у країні також виявили 62 290 нових випадків інфікування, а загалом від початку пандемії - понад 8 млн хворих.

“Бразилія знаходиться на другому місці у світі за кількістю смертей від COVID-19 (після США) й на третьому - за кількістю підтверджених випадків (після США й Індії)”, - йдеться у матеріалі.

Серед усіх бразильських штатів найбільше хворих проживає у Сан Паулу, де вже виявили понад 1,5 млн випадків інфікування й зареєстрували 48 298 смертей.

“Бразилія переживає другу хвилю COVID-19 і з грудня кількість нових випадків суттєво зросла”, - підсумовує агентство.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90,077,450 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1,934,813 летальних, одужали 64,463,365 особи.