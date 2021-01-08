У США зафіксували новий рекорд смертей від COVID-19 за добу

У Сполучених Штатах Америки зареєстрували понад 4 тисячі летальних випадки від COVID-19 за останні 24 години, що стало черговим рекордом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє COVID Tracking Project.

Так, за добу у США померли 4 033 осіб. Попередній рекорд був 9 грудня – тоді зафіксували 3 054 смерті від коронавірусної хвороби.

Загалом за останню добу у Штатах виявили понад 266 тисяч нових випадків COVID-19, а загальна кількість смертей від цієї хвороби перетнула позначку у 21,6 мільйона осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 січня у світі зареєстровано 88 512 604 випадки захворювання на COVID-19. У п’ятірку лідерів цього рейтингу входять США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.