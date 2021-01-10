Власницю згорілого приватного пансіонату для літніх людей у РФ затримали

У російській Тюмені затримано власницю приватного пансіонату для літніх людей, де в результаті пожежі загинули семеро осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу СКР РФ, передає Укрінформ.

"Слідчими за підозрою у скоєнні злочинів затримано власницю пансіонату", - йдеться у повідомленні.

За даними СКР, у результаті пожежі загинуло чотири чоловіки та три жінки.

Як зазначається, події додатково кваліфіковані слідством за ч.3 ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб).

Слідчі та криміналісти проводять огляд місця події, допитують свідків, вилучають у пансіонаті документацію. Призначено судово-медичні експертизи, а також проводяться інші слідчі дії.

Слідчі дадуть оцінку і діям контролюючих органів.

Як повідомлялося, пожежа сталася 9 січня у приватному будинку у селищі Боровський, за 11 км від Тюмені. На місці інциденту пожежники виявили тіла сімох осіб.

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За інформацією Інтерфаксу, у приватному будинку, який згорів, нелегально розміщувалися люди похилого віку.

Порушено кримінальну справу за статтею "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам".

За даними МНС регіону, в результаті події одна людина постраждала.

Фото: МНС РФ