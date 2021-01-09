Пожежа у приватному будинку для літніх людей в РФ: загинули семеро осіб

У Тюменській області в РФ унаслідок пожежі у приватному будинку, де нелегально розміщувалися люди похилого віку, загинули семеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російська агенція РБК.

Пожежа сталася у селищі Боровський, що в 11 км від Тюмені. На місці інциденту пожежники виявили тіла семи осіб.

Як пояснили в пресслужбі регіонального МНС, палали три будівлі на одній ділянці. З вогнем понад дві години боролися 55 осіб, працював 21 спецавтомобіль.

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У регіональному слідчому комітеті порушили кримінальну справу за статтею «заподіяння смерті з необережності двом та більше особам». Зараз слідчі та криміналісти оглядають місце події, встановлюють причини й обставини трагедії.

Як повідомило "Интерфаксу" поінформоване джерело, у приватному будинку, який згорів, нелегально розміщувалися люди похилого віку.

Фото: МЧС РФ