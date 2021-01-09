В Індії під час пожежі у лікарні загинули десятеро немовлят
Укрінформ
На заході Індії під час пожежі у реанімаційному відділенні державної лікарні загинуло десятеро немовлят.
Трагедія сталася 9 січня, повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.
За інформацією міністерства охорони здоров'я штату Махараштра, немовлятам було від кількох днів до трьох місяців. Семеро дітей померли, задихнувшись димом, а троє - від опікових травм.
Загалом у момент пожежі у реанімаційному відділенні було 17 дітей, сімох із них урятував персонал лікарні.
Уряд наказав розслідувати обставини трагедії та перевірити всі відділення для новонароджених у штаті.
За попередніми даними, пожежа могла спалахнути внаслідок короткого замикання. Як розповів персонал лікарні, палату швидко затягнуло чорним димом.
Сім'ям усіх жертв виплатять компенсацію - по 6,8 тисячі доларів.