На півночі Єгипту горіла лікарня: загинули семеро пацієнтів
Укрінформ
У відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні міста Ель-Убур, розташованого на півночі Єгипту, спалахнула пожежа, в результаті якого загинули семеро пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Ще п'ять осіб отримали опіки та отруєння продуктами горіння. Всі пацієнти були переведені в державний стаціонар.
Причина пожежі не повідомляється.
Раніше повідомлялося про те, що в Олександрівській лікарні міста Києва, де лікують хворих на коронавірус, виникло загоряння на восьмому поверсі.
Фото: АР