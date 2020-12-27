На півночі Єгипту горіла лікарня: загинули семеро пацієнтів

У відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні міста Ель-Убур, розташованого на півночі Єгипту, спалахнула пожежа, в результаті якого загинули семеро пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Ще п'ять осіб отримали опіки та отруєння продуктами горіння. Всі пацієнти були переведені в державний стаціонар.

Причина пожежі не повідомляється.

Раніше повідомлялося про те, що в Олександрівській лікарні міста Києва, де лікують хворих на коронавірус, виникло загоряння на восьмому поверсі.

Фото: АР