Причиною пожежі в Олександрівській лікарні став підпал - головлікар

Про це у Facebook повідомила головний лікар медустанови Людмила Антоненко.

"Пожежники швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище і ліквідували пожежу. Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал", - підкреслила Антоненко.

Вона також додала, що постраждалих унаслідок пожежі немає.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці рятувальники ліквідували пожежу в Олександрівській клінічній лікарні.

Підрозділи ДСНС евакуювали 15 осіб. Вогнем пошкоджено електричний щит та вхідні двері у підсобне приміщення на площі 2 кв.м.

Фото: Людмила Антоненко, Фейсбук