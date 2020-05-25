Причиною пожежі в Олександрівській лікарні став підпал - головлікар
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Укрінформ
Причиною пожежі в Олександрівській клінічній лікарні у Києві став умисний підпал.
Про це у Facebook повідомила головний лікар медустанови Людмила Антоненко.
"Пожежники швидко приїхали на порятунок, оперативно локалізували вогнище і ліквідували пожежу. Первинна версія "коротке замикання проводки" не підтвердилась, натомість фахівці визначили, що це був умисний підпал", - підкреслила Антоненко.
Вона також додала, що постраждалих унаслідок пожежі немає.
Як повідомляв Укрінформ, у столиці рятувальники ліквідували пожежу в Олександрівській клінічній лікарні.
Підрозділи ДСНС евакуювали 15 осіб. Вогнем пошкоджено електричний щит та вхідні двері у підсобне приміщення на площі 2 кв.м.
Фото: Людмила Антоненко, Фейсбук