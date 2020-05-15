Пожежа в одеському коледжі: ще двом особам повідомили про підозру

Повідомили про підозру ще двом особам у справі щодо трагічної пожежі на початку грудня минулого року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

“За процесуального керівництва прокуратури Одеської області повідомлено про підозру завідувачці денного відділення економіки та підприємництва та колишньому заступникові директора з адміністративно-господарської роботи Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та оголошення в розшук і встановлення місця перебування колишнього заступника директора коледжу.

Окрім того, керівнику коледжу та завідувачу господарства навчального корпусу вручено повідомлення про зміну підозри, та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 270 КК України.

На даний час ці особи перебувають під домашнім арештом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлення Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Як повідомлялося, 4 грудня 2019 року вранці сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню. Урядова комісія з розслідування причин пожежі в коледжі назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання.