Пожежа в одеському коледжі: ще двом особам повідомили про підозру
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.
“За процесуального керівництва прокуратури Одеської області повідомлено про підозру завідувачці денного відділення економіки та підприємництва та колишньому заступникові директора з адміністративно-господарської роботи Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України)”, - йдеться у повідомленні.
Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та оголошення в розшук і встановлення місця перебування колишнього заступника директора коледжу.
Окрім того, керівнику коледжу та завідувачу господарства навчального корпусу вручено повідомлення про зміну підозри, та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 270 КК України.
На даний час ці особи перебувають під домашнім арештом.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управлення Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Як повідомлялося, 4 грудня 2019 року вранці сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню. Урядова комісія з розслідування причин пожежі в коледжі назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання.