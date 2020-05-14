На складах у Калинівці, Балаклії та Ічні військові перевіряють якість розмінування

Військовослужбовці Командування Сил підтримки ЗСУ продовжують роботи з пошуку, розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів на армійських арсеналах і базах, що постраждали від пожеж та вибухів боєприпасів.

Зокрема, протягом тижня перевірено 1,4 га технічної території на наявність вибухонебезпечних предметів, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Незважаючи на карантинні заходи, які тривають у державі, військовослужбовці Командування Сил підтримки ЗСУ продовжують роботи з пошуку, розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів на армійських арсеналах і базах, що постраждали від пожеж та вибухів боєприпасів. До виконання завдань залучено майже 30 груп, що спеціалізуються на розмінуванні території та знищенні вибухонебезпечних предметів. Це понад 180 військовослужбовців частин безпосереднього підпорядкування», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поблизу міст Калинівка, що на Вінниччині, Балаклія (Харківська область) та Ічня (Чернігівська область) на технічній території працюють спеціальні групи фахівців-саперів, які проводить перевірку якості розмінування. Спеціалісти по квадратах перевіряють місцевість і дають висновки стосовно якості проведеного розмінування.

Як зазначається, протягом тижня проведено перевірку 1,4 га технічної території місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, знайдено та транспортовано до місць тимчасового зберігання близько 2 400 різноманітних небезпечних предметів, знищено шляхом підриву близько 16 000, проведено контроль якості робіт з очищення на 10 га території.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 31 жовтня 2019 року на пів року створила ТСК щодо розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому та Кривому Розі. Головою цієї комісії обрали лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, а його заступником – керівника фракції «Голос» Сергія Рахманіна. Загалом до складу ТСК увійшли 15 народних депутатів, що є представниками всіх фракцій і груп парламенту.

26 квітня 2020 року Арахамія повідомив, що ТСК підготувала свій перший звіт, у якому, зокрема, ставить під сумнів застосування безпілотників для підриву арсеналу у Балаклії. За його словами, експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, заздалегідь закладених в землю. В результаті вибуху утворилася воронка, яка має величезні розміри. Водночас після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування.

Своєю чергою, ексзаступник генпрокурора України Віктор Чумак відкинув версію, яку озвучив Арахамія. Він повідомив, що перевірив звіти слідчих СБУ та прокурорів, експертів, які вели справу від початку, та наголосив, що версія «закладок у ґрунт» була повністю відкинута.

30 квітня Верховна Рада продовжила на пів року роботу парламентської слідчої комісії, що вивчала обставини пожеж на п’яти складах боєприпасів у 2014-2018 роках у містах Ічня, Калинівка, Балаклія, Сватове та Кривий Ріг.

6 травня 2020 року в Офісі Генерального прокурора відбулася робоча зустріч з питань розслідування вибухів на складах боєприпасів на стратегічних об’єктах Міноборони України у період з 2014 по 2018 роки із представниками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, правоохоронних органів, судово-експертних установ. В Офісі Генерального прокурора за підсумками зустрічі заявили, що долучить звіт Тимчасової слідчої комісії ВР до матеріалів розслідування вибухів боєприпасів у м. Балаклія.

ІЧНЯ

У ніч на 9 жовтня 2018 року на території військового складу Міністерства оборони в Ічнянському районі Чернігівської області сталася пожежа. Із райцентру Ічня та 30 довколишніх сіл відразу було евакуйовано понад 12,5 тис. людей. У результаті надзвичайної ситуації постраждали 310 будівель, з яких 4 були зруйновані повністю, а 15 стали непридатними для проживання. Загиблих і постраждалих не було. На подолання наслідків надзвичайної події уряд виділив 100 млн грн.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану). Згодом головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що відкрите ще одне провадження – за статтею про диверсію.

13 листопада на технічній території військових складів у місті Ічня було виявлено квадрокоптер "ФАНТОМ". Безпілотний літальний апарат знаходився на землі поблизу одного зі сховищ. Апарат було передано співробітникам Служби безпеки України.

Підозру нікому не оголошували.

КАЛИНІВКА

26 вересня 2017 року почалася пожежа на складах Міністерства оборони України в районі міста Калинівка Вінницької області з подальшою детонацією боєприпасів. З військової частини та населених пунктів в 10-кілометровій зоні було евакуйовано понад 30 тисяч осіб, закрито рух всіх видів транспорту. Вибухи припинилися вранці 28 вересня. Рух автомобільного і залізничного транспорту було відновлено, евакуйовані місцеві мешканці повернулися до своїх домівок.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення диверсії на території військової частини. Водночас слідчі розглядали чотири основні версії пожежі в Калинівці.

22 листопада 2017 року пресслужба Військової прокуратури України повідомила про причину вибухів. За її даними, старший офіцер, порушуючи статутні вимоги, 26 вересня 2017 року неналежно виконував свої службові обов'язки зі здійснення контролю за станом пропускного режиму, через що працівники приватного підприємства із забороненими легкозаймистими речовинами потрапили на територію, де зберігалися боєприпаси до танкових гармат. 9 листопада прокуратура Центрального регіону України склала протокол щодо зазначеного офіцера за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-15 (Недбале ставлення до військової служби) Кодексу про адміністративні правопорушення. 10 листопада, за результатами розгляду цього протоколу Калинівським районним судом Вінницької області, майора притягнуто до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу у розмірі 2465 гривень.

БАЛАКЛІЯ

23 березня 2017 року у м. Балаклія Харківської області на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Із зони ураження навколо артскладів було евакуйовано близько 36 тисяч осіб. Зруйновано 392 будівлі. До списку постраждалих внесено 3908 мешканців міста. Пожежу було ліквідовано 26 березня.

Кабінет міністрів України виділив на ліквідацію наслідків вибухів 145 млн грн, з резервного фонду обласного бюджету - ще 10 млн грн. Для надання матеріальної допомоги постраждалим з обласного бюджету виділено 30 млн грн, з районного – 5 млн, з міського – 4,5 млн грн.

За висновками експертів, причиною пожежі на кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння поблизу Балаклії є диверсійний акт. Слідство встановило свідків, котрі бачили, як із безпілотного літального апарата було скинуто засоби, що спричинили детонацію та вибухи на складах 65-го ракетно-артилерійського арсеналу Міноборони поблизу Балаклії, внаслідок чого на технічній території арсеналу відбулася детонація ракет ЗМ9-ЗРК "Бук-М1" та снарядів 152 мм.

Фото: Генштаб ЗСУ.