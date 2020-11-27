Пожежа в індійському COVID-шпиталі забрала 5 життів

П’ятеро хворих на COVID-19 осіб загинули унаслідок пожежі, що охопила лікарню у західному індійському штаті Гуджарат.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що пожежа виникла в реанімації виділеної для лікування хворих на COVID-19 районної лікарні Раджкот, розташованої у 237 км на захід від столиці штату.

Шестеро осіб вдалося урятувати із пожежі, однак один постраждалий перебуває у тяжкому стані. “Загалом до іншої лікарні безпечно транспортовано 22 пацієнтів”, - йдеться у матеріалі.

Точна причина інциденту поки невідома, але найімовірніше її спричинило коротке замикання.

Нагадаємо: у серпні цього року восьмеро пацієнтів із COVID-19 загинули у подібній пожежі, яка виникла на останньому поверсі приватної лікарні в штаті Ахмедабад.