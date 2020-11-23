У Польщі горіла лікарня, є загиблий

У Познані (захід Польщі) у понеділок вранці здійнялася пожежа у лікарні. В результаті надзвичайної події евакуювали один відділ лікарні, загинула людина.

Повідомляє Укрінформ з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, пожежа сталася у відділенні нефрології, трансплантології та внутрішніх хвороб близько сьомої ранку. З відділення було евакуйовано 22 особи. Одна людина загинула.

На місці події працювало сім бригад рятувальників, вогонь вже опановано.

У відділі перебували також COVID-пацієнти. Однак їх не евакуйовували, оскільки вони перебували в іншій, відділеній частині будинку.

Станом на цей момент поки ще невідомо, що стало причиною пожежі.

Фото: RMF24