У Польщі горіла лікарня, є загиблий

У Польщі горіла лікарня, є загиблий

Укрінформ
У Познані (захід Польщі) у понеділок вранці здійнялася пожежа у лікарні. В результаті надзвичайної події евакуювали один відділ лікарні, загинула людина.

Повідомляє Укрінформ з посиланням на RMF24.

Як повідомляється, пожежа сталася у відділенні нефрології, трансплантології та внутрішніх хвороб близько сьомої ранку. З відділення було евакуйовано 22 особи. Одна людина загинула.

На місці події працювало сім бригад рятувальників, вогонь вже опановано.

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У відділі перебували також COVID-пацієнти. Однак їх не евакуйовували, оскільки вони перебували в іншій, відділеній частині будинку.

Станом на цей момент поки ще невідомо, що стало причиною пожежі.

Фото: RMF24

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