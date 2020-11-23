У Польщі горіла лікарня, є загиблий
Укрінформ
У Познані (захід Польщі) у понеділок вранці здійнялася пожежа у лікарні. В результаті надзвичайної події евакуювали один відділ лікарні, загинула людина.
Повідомляє Укрінформ з посиланням на RMF24.
Як повідомляється, пожежа сталася у відділенні нефрології, трансплантології та внутрішніх хвороб близько сьомої ранку. З відділення було евакуйовано 22 особи. Одна людина загинула.
На місці події працювало сім бригад рятувальників, вогонь вже опановано.
У відділі перебували також COVID-пацієнти. Однак їх не евакуйовували, оскільки вони перебували в іншій, відділеній частині будинку.
Станом на цей момент поки ще невідомо, що стало причиною пожежі.
Фото: RMF24