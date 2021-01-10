Правозахисники критикують Іран через заборону імпорту COVID-вакцин

Міжнародні правозахисні організації та фахівці критикують Іран за заборону імпорту вакцин проти COVID-19 зі США і Британію.

Як передає Укрінформ, про це пише Радіо Свобода.

За їхніми словами, Тегеран ставить політику вище від інтересів власного народу.

«Безвідповідально, що верховний керівник Ірану грається з мільйонами життів, ставлячи політику вище від інтересів народу. Іранська влада має припинити безсоромно зневажати свої міжнародні зобов’язання щодо прав людини, свавільно відмовляючи своєму народові в праві на захист від смертоносного вірусу, який убив у цій країні вже понад 55 тисяч людей», – заявила дослідниця у справах Ірану організації Amnesty International Мансуре Міллз.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала не політизувати розповсюдження вакцин проти COVID-19.

«Настав уже час відкласти політику вбік і домогтися, щоб вакцини дісталися до людей, які їх потребують», – заявив старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлворд.

Іранська організація Червоного Півмісяця заявила, що оголошена заборона імпорту вакцин означає, що 150 тисяч доз американської вакцини Pfizer, що є даром Іранові від американських філантропів, тепер не зможуть потрапити в країну.

Нагадаємо: в Ірані наразі виявлено понад 1,2 мільйона випадків COVID-19. Число померлих від захворювання, за офіційними даними, перевищило 56 тисяч.

При цьому влада Ірану заявляє, що розробляє власну вакцину проти цього захворювання, яку почали випробовувати на людях наприкінці грудня 2020 року лише в першій із необхідних трьох фаз клінічних випробувань, а вже навесні збираються почати застосовувати її.

8 січня верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив «заказаним» імпорт у країну американських і британських вакцин. Як заявив він на державному телебаченні, вакцини, розроблені у США і Британії, «цілковито не варті довіри». Він також написав про це у твіттері, заявивши: «Не виключено, що вони хочуть заразити інші держави».

Фото: FNA