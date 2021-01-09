Іран заборонив випробування іноземних COVID-вакцин на своїх громадянах

Керівництво Ірану не дозволило іноземним компаніям випробовувати вакцини від коронавірусу на жителях країни.

Про це заявив президент Ірану Хассан Рухані на наступний день після того, як Тегеран заборонив імпорт розроблених у США та Великій Британії вакцин, передає Укрінформ з посиланням на агенцію MEHR.

"Люди мають бути впевнені, що іноземні компанії не тестуватимуть на них свої вакцини від COVID-19", - заявив Рухані.

Раніше Іран провів випробування власної вакцини від коронавірусу.

Президент Рухані заявив, що Іран співпрацює з «зарубіжною країною» для виробництва ще однієї вакцини, яка, як очікується, проходитиме випробування на добровольцях у лютому. Додаткових деталей він не повідомив.