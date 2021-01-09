Папа Франциск засудив штурм Капітолія

Папа Римський Франциск засудив штурм Капітолія прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Я був вражений, тому що ці люди (американці - ред.) дуже дисципліновані щодо демократії. Завжди є щось, що не працює... з людьми, які йдуть шляхом проти суспільства, проти демократії, проти загального блага... Так, це треба засудити, цей рух, незалежно від того, хто до нього причетний", - сказав понтифік.

За його словами, насильство може спалахнути де завгодно, і важливо зрозуміти, що пішло не так, аби подібне не повторилося.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися до будівлі.

В результаті зіткнень загинуло п'ятеро людей. Поліція затримала 52 учасників заворушень.

Після звільнення Капітолію від прихильників Трампа Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.