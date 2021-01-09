Коронавірус-мутант виявили у восьми штатах США

Щонайменше у восьми американських штатах виявлений так званий новий «британський» штам коронавірусу, який вважається на 40-70% більш заразним у порівнянні з його попередніми різновидами.

Про це йдеться в публікації американського спеціалізованого видання Medical X-press у суботу, передає Укрінформ.

«За даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), штам, про появу якого вперше повідомили в США минулого тижня, виявлений у восьми штатах, причому найбільше уражені Каліфорнія і Флорида», - зазначається в публікації.

Крім того, постраждали Колорадо, Техас, Нью-Йорк, Джорджія, Коннектикут і Пенсильванія, уточнює видання. Загалом нараховується 63 випадки захворювання новим штамом.

Напередодні головний експерт-інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий різновид коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, може бути «більш поширеним у Сполучених Штатах, ніж ми зараз виявляємо».

Інформація про появу у США так званого «британського» штаму коронавірусу, а також іншого більш заразного варіанту з Південної Африки викликало чутки про їхню мутацію в Сполучених Штатах та появу нового різновиду хвороби, так званого американського штаму. Однак експерти і чиновники в медичній галузі США у п'ятницю спростували ці побоювання.

«На сьогодні ні вчені, ні аналітики CDC не виявили появи нового різновиду в Сполучених Штатах, як це спостерігалося з появою B.1.1.7 у Сполученому Королівстві або B.1.351 в Південній Африці»,- заявив офіційний представник CDC Джейсон Макдональд.

Напередодні в Сполучених Штатах був зафіксований новий щоденний максимум за кількістю померлих від коронавірусної хвороби людей. Так, за даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, в четвер у США внаслідок захворювання на COVID-19 померло 4194 особи. Щоправда, в п’ятницю цей показник знизився до 3,5 тис. випадків.

Загалом, за офіційними даними, у світі зафіксовано понад 89,1 млн людей, у яких був виявлений коронавірус. Причому, на перших позиціях перебувають США, Індія, Бразилія, Росія, Велика Британія.