Трамп ненадовго «прорвався» у Твіттер і відповів на блокування свого акаунта

У відповідь на блокування свого акаунта в соцмережі Твіттер Дональд Трамп заявив, що його не змусять замовкнути, і анонсував створення власної подібної платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що Трамп розмістив кілька твітів на @POTUS (абревіатура від President Of The United States) - офіційному акаунті президента США.

«Твіттер заходить все далі й далі в забороні свободи слова, і сьогодні ввечері співробітники Твіттера погодили з демократами й радикальними лівими видалення мого акаунта зі своєї платформи, щоб змусити мене замовкнути - і ВАС, 75 мільйонів великих патріотів, які проголосували за мене», - написав чинний глава Білого дому.

За словами Трампа, він «передбачав, що таке станеться», тому не тільки сподівається використовувати інші соцмережі для доведення своєї інформації, а й планує створити власну подібну платформу.

Утім, незабаром ці твіти були видалено.

Як повідомлялося, соціальна мережа Твіттер заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа - «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Раніше генеральний директор Фейсбуку Марк Цукерберг заявив, що профілі Дональда Трампа в цій соцмережі, а також в Інстаграмі будуть заблоковані до інавгурації Джо Байдена.