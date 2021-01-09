Байден назвав Трампа «ганьбою для країни»

Новообраний президент США Байден назвав чинного главу Білого дому Трампа "ганьбою для країни" та підтримав його рішення не приходити на інавгурацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що Джо Байден підтримав рішення Дональда Трампа не відвідувати його інавгурацію, яка має відбутися 20 січня.

Перебуваючи у штаті Делавер, Байден заявив журналістам: "Добре, що він не прийде".

"Він перевершив мої найгірші думки щодо нього. Він ганьба для країни, він зганьбив нас в цілому світі. Не гідний, не гідний обіймати цю посаду", - цитує Байдена Голос Америки.

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Як повідомлялося, чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена 20 січня у Вашингтоні.

«Для всіх, хто питав: Я не піду на інавгурацію 20 січня», - написав Трамп у Твіттері.

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

У четвер Конгрес затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.