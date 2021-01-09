У ЄС визначилися з датою онлайн-саміту, присвяченого боротьбі з COVID-19
Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію поширив у Tвіттері речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.
«У четвер, 21 січня, президент Євроради буде головувати на відеоконференції ЕС27, присвяченій координації щодо COVID-19», - написав Лейтс.
Як повідомлялося, 21 грудня Європейське медичне агентство (EMA) дало дозвіл на ринкове використання на території ЄС вакцини від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech, яку було визнано як безпечну та ефективну. З 27 грудня у більшості європейських країн розпочалася кампанія вакцинації населення.
6 січня Європейська комісія на підставі рекомендацій від ЕМА надала ринкову авторизацію для вакцини виробництва Moderna.
Загальний пакет замовлень Єврокомісії, зроблених для організації вакцинації в країнах ЄС, налічує 2 млрд 300 млн доз.
Загалом Єврокомісія уклала форвардні контракти на закупівлю вакцин проти COVID-19 із шістьма виробниками - Pfizer/BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi та Moderna.