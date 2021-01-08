У Британії за добу - найбільше смертей від початку пандемії

Влада Великої Британії виявила 1 325 нових загиблих від COVID-19, що є найбільшим добовим показником із початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За даними влади, за минулі 24 години в країні було виявлено 68 053 нових випадків захворювання на коронавірус, що також є антирекордом із початку пандемії.

За словами представника Національної служби здоров'я Британії, кількість загиблих продовжить зростати, поки не буде призупинено поширення коронавірусу.

Раніше мер британської столиці Лондона Садік Кан оголосив надзвичайну ситуацію в місті через загрозу переповнення лікарень пацієнтами з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Генкок заявив, що країна схвалила використання вакцини від коронавірусу, яка була розроблена американською компанією Moderna. Це вже третя дозволена в країні COVID-вакцина після вакцин від Pfizer / BioNTech та Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.