Квебек запроваджує комендантську годину через COVID-19

У канадській провінції Квебек цього тижня почне діяти комендантська година, покликана посприяти зменшенню кількості хворих на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції розповів прем’єр-міністр Квебека Франсуа Леґо.

“Я - прем’єр і я відповідальний за безпеку квебекців. Я мушу ухвалювати складні рішення. Є тисячі можливих способів дій, але жодного ідеального. Негайно необхідно зменшити кількість контактів квебекців”, - сказав Леґо.

За його словами, вже від суботи усім жителям Квебека буде заборонено покидати домівки між 8-ою вечора та 5-ою ранку. Деякі винятки будуть запроваджені лише для господарів собак й тих, хто виконує важливу роботу. Порушники цього правила можуть отримати штраф від 1000 до 6000 канадських доларів (800-4800 дол США).

Квебек став першою канадською провінцією, яка запровадила комендантську годину у зв’язку із пандемією.

Окрім цього, влада провінції вирішила продовжити дію локдауна, який діє з кінця минулого місяця. Це значить, що закритими залишатимуться усі “неважливі” бізнеси, в тому числі спортзали й ресторани. Не зможуть поки відкрити двері для парафіян і релігійні установи.

Школи та садочки відкриються у середині січня, як було заплановано раніше, але учні середньої школи будуть тепер змушені носити маски.

Квебекцям також заборонено збиратися з членами інших домогосподарств як у приміщенні, так і під відкритим небом.

Усі обмеження діятимуть щонайменше місяць, після чого будуть переглянуті.

Зазначимо, що Квебек найбільше серед усіх канадських провінцій постраждав від пандемії COVID-19.

Станом на вечір середи на території провінції із населенням 8,5 млн людей було виявлено 218 тис. хворих, досі недуга забрала тут 8488 життів.

У світі станом на 7 січня виявлено 87 755 089 випадків COVID-19, зокрема 1 893 639 – летальних, одужали 63 228 525 осіб.