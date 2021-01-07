Макрон: Те, що відбувається зараз у Вашингтоні – це однозначно не Америка

Президент Франції Еммануель Макрон висловив переконання в міцності американської демократії.

Про це він заявив, реагуючи на останні події, включаючи прояви насильства, у столиці США.

«Я хочу висловитися про нашу дружбу і нашу віру в Сполучені Штати. Те, що відбувається зараз у Вашингтоні – це однозначно не Америка. Ми віримо у міцність наших демократій. Ми віримо у міцність американської демократії», - заявив Макрон.

Як повідомлялося, 7 січня Конгрес США задтвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії виборників наступним президентом країни має стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати поразку.

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У середу Конгрес мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинуло четверо осіб, затримано 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.