Новий штам коронавірусу виявили у 22 країнах Європи – ВООЗ

Новий штам коронавірусу, зафіксований вперше у Великій Британії, виявили вже у 22 європейських країнах.

Про це заявив керівник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге на брифінгу, передає Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Клюге додав, що, хоча мутація, здається, не призвела до суттєвих змін у самій хворобі - тобто, вона "не більше і не менше небезпечна" - її вища передаваність викликає занепокоєння.

За його словами, новий штам може поступово витіснити інші варіанти COVID-19, як це сталося у Великій Британії і все частіше фіксується у Данії.

Клюге назвав поточну ситуацію «переломним моментом у ході пандемії», оскільки Європа зіткнулася з проблемою зростання числа випадків захворювання і появи нових штамів вірусу, що викликає COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, новий штам коронавірусу VOC-202012/01 було виявлено у Великій Британії у вересні 2020 року. Він почав активно поширюватися в кінці листопада - на початку грудня. На тлі цього багато країн світу стали закривати кордони з Великою Британією, а в самій країні посилили коронавірусні обмеження.

Читайте також: У Китаї виявили осередок нового штаму коронавірусу

За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, який спочатку виявили у Великій Британії, зафіксували вже в 41 країні.

У світі станом на 7 січня виявлено 87 755 089 випадків COVID-19, зокрема 1 893 639 – летальних, одужали 63 228 525 осіб.

Фото: Massimo Percossi / EPA