Суд у Лондоні відмовився відпускати Ассанжа під заставу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
«Є серйозні підстави вважати, що якщо Ассанжа звільнять сьогодні, він не постане перед судом у рамках процедури апеляції», - заявила окружна суддя Ванесса Барайтсер на слуханнях у Вестмінстерському магістратському суді в Лондоні.
Суддя відхилила пропозицію захисту про домашній арешт і GPS-моніторинг у разі звільнення під заставу. Барайтсер заявила, що Ассанж «вже продемонстрував, що він був готовий знехтувати наказом цього суду» і що «жорсткі умови, раніше накладені на нього, нічого не зробили, щоб запобігти цьому».
Рішення було винесено за два дні після того, як суд відхилив запит США на екстрадицію через «ментальний стан» Ассанжа. На думку Барайтсер, у разі екстрадиції ризик вчинення ним самогубства значно зросте.
Як повідомляв Укрінформ, опубліковані Ассанжем на платформі WikiLeaks документи були надані колишнім аналітиком розвідки США Челсі Маннінгом. У травні 2019 року Ассанж був ув'язнений на 50 тижнів за порушення умов виходу під заставу, коли він втік до посольства Еквадору в Лондоні, де потім переховувався майже сім років.
Він був заарештований 11 квітня минулого року британською поліцією, оскільки влада Еквадору скасувала рішення про надання Ассанжу громадянства країни.
Йому висунуто 18 обвинувачень, зокрема змову з метою злому урядових комп'ютерів і порушення закону про шпигунство.
У Сполучених Штатах Ассанжу загрожує до 175 років в'язниці за обвинуваченням у шпигунстві.
Ассанж, який зараз перебуває у в'язниці суворого режиму у східному Лондоні, а також його прибічники заявляють, що документи, які просочилися, розкривають правопорушення військових США, і Ассанж діяв як журналіст, а не шпигун.
Серед файлів, опублікованих WikiLeaks у 2010 році, було відео про атаку вертольота Apache в 2007 році американськими військами в Багдаді, унаслідок якого загинули 11 осіб, серед них двоє журналістів Reuters.