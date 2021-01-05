Ассанжа і Сноудена висунули на Нобелівську премію миру
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Irish News.
У своєму листі до Нобелівського комітету Мейрід Корріган наголосила, що «життя, готовність до самопожертви і самовідданість (трьох номінованих - ред.) демонструють велич людського духу».
Корріган отримала Нобелівську премію миру в 1976 році за співзаснування організації «Спільнота мирних людей», діяльність якої сприяла мирному врегулюванню конфлікту в Північній Ірландії.
Нобелівська премія миру щорічно присуджується Нобелівським комітетом людям і організаціям, які зробили видатний внесок в галузі зміцнення миру.
Особи, нагороджені Нобелівською премією миру, мають право висувати кандидатів на неї.
Як повідомляв Укрінформ, 4 січня Лондонський суд відмовив в екстрадиції в США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
Очікується, що Вестмінстерський магістратський суд Лондона 6 січня розгляне клопотання захисту Ассанжа про його звільнення під заставу.
США домагаються видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також в змові з ексаналітиком армії рядовим Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.
Едвард Сноуден у 2013 році передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб щодо стеження по всьому світу. У США йому заочно пред'явлено звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності.