Ассанжа і Сноудена висунули на Нобелівську премію миру

Нобелівський лауреат премії миру британська активістка Мейрід Корріган висунула на її отримання засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, його колишнього інформатора Челсі Меннінг і ексспівробітника Агентства нацбезпеки США Едварда Сноудена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Irish News.

У своєму листі до Нобелівського комітету Мейрід Корріган наголосила, що «життя, готовність до самопожертви і самовідданість (трьох номінованих - ред.) демонструють велич людського духу».

Корріган отримала Нобелівську премію миру в 1976 році за співзаснування організації «Спільнота мирних людей», діяльність якої сприяла мирному врегулюванню конфлікту в Північній Ірландії.

Нобелівська премія миру щорічно присуджується Нобелівським комітетом людям і організаціям, які зробили видатний внесок в галузі зміцнення миру.

Особи, нагороджені Нобелівською премією миру, мають право висувати кандидатів на неї.

Як повідомляв Укрінформ, 4 січня Лондонський суд відмовив в екстрадиції в США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

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Очікується, що Вестмінстерський магістратський суд Лондона 6 січня розгляне клопотання захисту Ассанжа про його звільнення під заставу.

США домагаються видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також в змові з ексаналітиком армії рядовим Челсі Меннінг в доступі до секретної інформації.

Едвард Сноуден у 2013 році передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб щодо стеження по всьому світу. У США йому заочно пред'явлено звинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності.