Ассанжу готові запропонувати політичний притулок у Мексиці

Про це заявив президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що підтримує рішення Лондонського суду відмовити у видачі Ассанжа США.

«Ассанж - журналіст і заслуговує на шанс, я – за його помилування… Ми дамо йому захист», - сказав Лопес Обрадор на пресконференції у понеділок.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 4 січня, Лондонський суд відмовив у екстрадиції до США засновника WikiLeaks Ассанжа.

Суддя постановила, що Ассанж не може бути законно екстрадований до США для висунення звинувачень щодо WikiLeaks через його психічне здоров'я та ризик вчинення самогубства.

Очікується, що Вестмінстерський магістратський суд Лондона 6 січня розгляне прохання захисту засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа про його звільнення під заставу.

Опубліковані Ассанжем на платформі WikiLeaks документи були надані колишнім аналітиком розвідки США Челсі Манінгом. У травні 2019 року Ассанж був ув’язнений на 50 тижнів за порушення умов виходу під заставу, коли він втік до посольства Еквадору в Лондоні, де потім переховувався майже сім років.

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Він був заарештований 11 квітня минулого року британською поліцією, позаяк влада Еквадору скасувала рішення щодо надання Ассанжу громадянства країни.

Йому висунуто 18 обвинувачень, включаючи змову з метою злому урядових комп'ютерів і порушення закону про шпигунство.

У Сполучених Штатах Ассанжу загрожує до 175 років в'язниці за обвинуваченням у шпигунстві.

Ассанж, який наразі перебуває у в'язниці суворого режиму в східному Лондоні, а також його прибічники заявляють, що документи, які просочилися, розкривають правопорушення військових США і що Ассанж діяв як журналіст, а не шпигун.

Серед файлів, опублікованих WikiLeaks у 2010 році, було відео про атаку вертольота Apache 2007 року американськими військами в Багдаді, в результаті якого загинули 11 осіб, включаючи двох журналістів Reuters.