У Штатах невідомі пообіцяли скерувати літак у будівлю Капітолію
Як повідомляє Укрінформ, про це пише CBS News із посиланням на власні джерела.
“Кілька авіадиспетчерів у Нью-Йорк в понеділок почули страхітливе попередження: “У середу ми розіб’ємо літак об Капітолій. Сулеймані буде відплачений”, - стверджує телеканал.
Наразі невідомо, хто саме надіслав погрозу. “Хоча уряд не вважає погрозу правдоподібною, її розслідують як порушення правил авіаційних частот”, - йдеться у матеріалі. Джерела повідомили телеканалу, що незалежно від того, чи є загроза можливою, тривогу викликає сам факт втручання у зв'язок між диспетчерами та пілотами.
CBS нагадує, що поширення погрози збіглося у часі із роковинами вбивства Касема Сулеймані в Іраку. Іран вже давно обіцяє помститися США за цей напад.
“Джерела повідомили CBS News, що Пентагон та інші держагентства були поінформовані про цифровий голосовий запис”, - стверджує видання.
Як відомо, у середу Конгрес США має затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.