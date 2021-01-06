У Штатах невідомі пообіцяли скерувати літак у будівлю Капітолію

Невстановлені особи надіслали нью-йоркським авіадиспетчерам погрозу про намір розбити сьогодні літак у Капітолії, що у Вашингтоні.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише CBS News із посиланням на власні джерела.

“Кілька авіадиспетчерів у Нью-Йорк в понеділок почули страхітливе попередження: “У середу ми розіб’ємо літак об Капітолій. Сулеймані буде відплачений”, - стверджує телеканал.

Наразі невідомо, хто саме надіслав погрозу. “Хоча уряд не вважає погрозу правдоподібною, її розслідують як порушення правил авіаційних частот”, - йдеться у матеріалі. Джерела повідомили телеканалу, що незалежно від того, чи є загроза можливою, тривогу викликає сам факт втручання у зв'язок між диспетчерами та пілотами.

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CBS нагадує, що поширення погрози збіглося у часі із роковинами вбивства Касема Сулеймані в Іраку. Іран вже давно обіцяє помститися США за цей напад.

“Джерела повідомили CBS News, що Пентагон та інші держагентства були поінформовані про цифровий голосовий запис”, - стверджує видання.

Як відомо, у середу Конгрес США має затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.