Канада дасть $400 тисяч для допомоги постраждалим від землетрусу в Хорватії

Канада надасть грант Червоному Хресту для підтримки зусиль з допомоги населенню Хорватії після руйнівного землетрусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві канадського МЗС.

“Уряд Канади надасть 500 тис. канадських доларів (близько 400 тис. дол. США - ред.) Червоному Хресту Канади для підтримки хорватського Червоного Хреста та допомоги постраждалим від землетрусу шляхом надання необхідних товарів, таких як продукти харчування та вода”, - зазначається у документі.

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Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,4 стався у центральній Хорватії 29 грудня 2020 року. Унаслідок підземних поштовхів постраждало понад 120 тис. людей, а економічні збитки оцінюються на рівні 500 млн дол.

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