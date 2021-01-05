Кабмін виділив 20 мільйонів гумдопомоги постраждалій від землетрусу Хорватії

Кабінет Міністрів виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для подолання наслідків землетрусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан.

"Окремим рішенням на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряд виділив з резервного фонду 20 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Хорватія для заходів із подолання наслідків землетрусу, який стався 29 грудня 2020-го року", - написав Мокан.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 4 січня підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія».

Потужний землетрус магнітудою 6,3 стався у Хорватії 29 грудня. Щонайменше шестеро людей загинули, ще понад 20 постраждали.

Загалом підземні поштовхи тривали у Хорватії наприкінці грудня кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тисяч об'єктів.

Фото: Pixsell