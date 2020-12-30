Хорватію зранку сколихнули три нові землетруси
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Total Croatia News.
За даними сейсмологічної служби країни, потужність першого землетрусу становила 4,7 бала за шкалою Ріхтера, а останній - 4,8. Також відчувався ще один, магнітудою 3,9.
Епіцентр знаходився поблизу міста Петриня.
Керівник сейсмологічної служби Хорватського радіо Інес Іванчич підтвердила, що земля продовжуватиме тремтіти.
«Ще довго буде тремтіти, землетрус у вівторок був руйнівним, і за ним із великою ймовірністю буде ще серія землетрусів, серед яких, безумовно, будуть сильніші», - сказала вона.
Іванчич також підтвердила, що слабкі землетруси, такі як сьогодні вранці, матимуть вплив на об'єкти в містах Петриня та Сісак, які сильно постраждали в результаті землетрусу у вівторок.
Як повідомлялося, 29 грудня в центрі Хорватії стався потужний землетрус магнітудою 6,4. У результаті багато людей постраждали, сім осіб померли.
Фото: Total Croatia News