Кількість жертв землетрусу у Хорватії зросла до семи

За словами прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, 12-річна дівчинка померла в Петріньї. Ще п'ятеро людей загинули в сусідньому місті Гліна. Сьому жертву знайшли під завалами церкви в Зазіні.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих.

Мер Петріньї заявив, що внаслідок землетрусу майже половина міста зруйнована.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,4 стався у центрі Хорватії 29 грудня. Поштовхи відчувалися в столиці країни Загребі, в сусідніх Боснії та Сербії та аж до Італії.