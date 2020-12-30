Кількість жертв землетрусу у Хорватії зросла до семи
Укрінформ
Унаслідок землетрусу у Центральній Хорватії загинуло щонайменше семеро людей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
За словами прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, 12-річна дівчинка померла в Петріньї. Ще п'ятеро людей загинули в сусідньому місті Гліна. Сьому жертву знайшли під завалами церкви в Зазіні.
Раніше повідомлялося про шістьох загиблих.
Мер Петріньї заявив, що внаслідок землетрусу майже половина міста зруйнована.
Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,4 стався у центрі Хорватії 29 грудня. Поштовхи відчувалися в столиці країни Загребі, в сусідніх Боснії та Сербії та аж до Італії.