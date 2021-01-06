У Відні людей знову масово перевірятимуть на коронавірус

У двомільйонній столиці Австрії Відні з 8 по 17 січня знову проходитиме масове тестування населення на коронавірус.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Раніше планувалося, що з 18 січня в Австрії відновлять роботу заклади торгівлі, сфери послуг, громадського харчування і туризму, але відвідувати їх зможуть лише ті, хто візьме участь у безкоштовному масовому тестуванні, проведеному перед закінченням локдауну, та отримає негативний результат. Для тих, хто не буде готовий тестуватися, мали б діяти правила локдауну до 24 січня, тобто, на тиждень довше.

Утім, парламентська опозиція заблокувала прийняття такої урядової ініціативи, і тим самим локдаун в країні триватиме для всіх до 24 січня. З огляду на це у низці земель також заявили про скасування або перенесення масових тестів.

У Відні підготовка до тестування йшла повним ходом, тож міська влада вирішила не скасовувати свої плани. Протестуватися у Відні можна буде, як і попереднього разу, в у трьох великих виставкових об’єктах - Stadthalle, Marxhalle та Messe Wien. Цього разу планується зробити менше тестувальних пунктів (у грудні їх було 300), але продовжити час їх робити – з 7 ранку і до 8-11 вечора (залежно від центру).

Використовуватимуться знову швидкі тести на антиген із наданням результату на місці. У разі позитивного результату залучені медики робитимуть більш точний ПЛР-тест для підтвердження. Тестування буде добровільним та безкоштовним для його учасників. Для участі у ньому потрібно здійснити попередню реєстрацію через Інтернет або телефоном.

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Як повідомляв Укрінформ, у столиці Австрії Відні з 4 грудня по 13 грудня проходило масове тестування на COVID-19, участь у якому взяли 235 тис. осіб – 13,5% від загальної кількості мешканців столиці, які могли б взяти участь у тестуванні. Коронавірус виявили у близько 600 осіб.