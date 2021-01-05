У Британії за добу виявили понад 60 тисяч випадків COVID-19

У Великій Британії зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження на коронавірус - 60 619 упродовж доби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Це найвищий щоденний показник кількості нових випадків COVID-19, зафіксований у Великій Британії, і вперше кількість захворювань перевищила 60 000.

830 пацієнтів з коронавірусом померли у Британії протягом останньої доби.

Як зазначається, настількі масові тестування, як зараз, не проводились під час першого піку пандемії, тому незрозуміло, скільки випадків захворювань тоді було насправді.

Водночас обидві цифри останньої доби (кількість випадків та померлих - ред.) зросли у порівнянні з учорашнім днем, а рівень позитивності (відсоток людей, які отримали позитивний результат за результатами тестування на коронавірус) зростає протягом кількох тижнів.

Як повідомлялося, станом на 5 січня, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 339 930 випадків зараження коронавірусом, з них 1 866 076 летальних, одужали 61 258 907 осіб.