У Британії за добу виявили понад 60 тисяч випадків COVID-19

У Британії за добу виявили понад 60 тисяч випадків COVID-19

Укрінформ
У Великій Британії зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження на коронавірус - 60 619 упродовж доби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Це найвищий щоденний показник кількості нових випадків COVID-19, зафіксований у Великій Британії, і вперше кількість захворювань перевищила 60 000.

830 пацієнтів з коронавірусом померли у Британії протягом останньої доби.

Як зазначається, настількі масові тестування, як зараз, не проводились під час першого піку пандемії, тому незрозуміло, скільки випадків захворювань тоді було насправді.

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Водночас обидві цифри останньої доби (кількість випадків та померлих - ред.) зросли у порівнянні з учорашнім днем, а рівень позитивності (відсоток людей, які отримали позитивний результат за результатами тестування на коронавірус) зростає протягом кількох тижнів.

Як повідомлялося, станом на 5 січня, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 339 930 випадків зараження коронавірусом, з них 1 866 076 летальних, одужали 61 258 907 осіб.

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