Главу МОЗ Латвії хочуть звільнити через провал COVID-вакцинації

Голова уряду Латвії Крішьяніс Каріньш висловив недовіру своєму міністру охорони здоров'я Ілзе Вінькеле через проблеми з кампанією вакцинації населення від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

Каріньш вказав, що Латвія вже тривалий час бореться з Covid-19 та перебуває на вирішальному моменті цієї боротьби. За його словами, єдиний спосіб скасувати обмеження та повернутися до нормального життя - це йти на максимально швидку імунізацію всього суспільства.

"В її основі має бути ясний та зрозумілий суспільству план доступності вакцин. Вже з початку другої хвилі пандемії ми боремося з наслідками того, що коли могли діяти швидко та на випередження, не було ясного та зрозумілого плану дій. Інтерпретації та дезінформація є наслідками, і ми як суспільство страждаємо від них вже зараз. Ми не можемо так продовжувати ", - заявив Каріньш.

На думку прем'єра, план доступності вакцин - це документ національного рівня та пріоритет всієї держави. План повинен відповідати на питання, як за найкоротший термін забезпечити доступність вакцин для всього суспільства, а також яким повинен бути ідеальний логістичний та комунікаційний процес. Каріньш відзначив, що кожен день затримки доступності вакцин може коштувати комусь життя та здоров'я.

"З огляду на всі ці обставини, я вирішив висловити недовіру міністру, про що поінформував партнерів по коаліції. У команді уряду я чекаю енергійну людину з чітким баченням, як переконливо керувати та відновити нашу теперішню боротьбу з пандемією", - заявив Каріньш.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 339 930 випадків зараження коронавірусом, з них 1 866 076 летальних, одужали 61 258 907 осіб.

Фото: LETA