Норвезькі рятувальники втратили надію знайти живих на місці зсуву

Норвезька поліція заявляє, що більше немає надії знайти живих людей на місці зсуву, що зійшов на село Аск минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

"Більше немає надії знайти вцілілих після зсуву", - йдеться у заяві.

Зазначається, що пошуки переходять у нову фазу.

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Раніше рятувальники під час пошуку на місці зсуву знайшли в повітряній кишені, що утворилася всередині зруйнованого будинку, живого пса.

Як повідомлялося, 30 грудня в Норвегії у селищі Аск стався зсув ґрунту. Постраждали десять осіб, стільки ж зникли безвісти. На цей час знайдені й ідентифіковані тіла сімох загиблих, у тому числі дворічної дівчинки та її батька.

Фото: nrk.no