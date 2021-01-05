У Норвегії на місці смертельного зсуву врятували пса
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Укрінформ
Норвезькі рятувальники в ході пошуків трьох зниклих у результаті зсуву грунту знайшли в повітряній кишені зруйнованого будинку живого пса.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.
«Це для нас радість і дає мотивацію ще старанніше працювати далі», - сказав рятувальник Горан Сіверсен.
За словами рятувальників, у вівторок вони планують обстежити територію біля будинку, де був знайдений пес, разом з пошуковими собаками.
Згідно з інформацією поліції, зараз рятувальники шукають трьох зниклих. На даний момент знайдені й ідентифіковані тіла сімох загиблих, у тому числі 2-річної дівчинки та її батька.
Як повідомлялося, 30 грудня в Норвегії у селищі Аск стався зсув грунту. Постраждали десять осіб і стільки ж зникли безвісти. Також зруйновано дев'ять житлових будинків, а близько тисячі жителів селища евакуювали.