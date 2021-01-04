На місці зсуву в Норвегії знайшли сьомого загиблого

На місці зсуву в Норвегії знайшли ще одне тіло – таким чином, загалом підтверджено загибель сімох осіб.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Зазначається, що у неділю, на четвертий день після зсуву, рятувальникам удалося виявити тіла трьох жертв стихії, і їх кількість зросла до семи.

Тепер зниклими безвісти залишаються троє осіб. Рятувальники не полишають надії знайти бодай когось із них живим.

Зазначається, що зараз достеменно відомо про особу лише однієї жертви стихії - 31-річного чоловіка.

У неділю місце трагедії відвідав король Норвегії Гаральд V з дружиною Сонею та кронпринцом Гоконом. Монарша родина запалила свічки в місцевій церкві в пам'ять про жертв трагедії. У телезверненні король назвав катастрофу "вкрай жахливою" та висловив співчуття близьким загиблих.

Як повідомлялося, 30 грудня у Норвегії у селищі Аск стався зсув ґрунту. Постраждали десять осіб і стільки ж зникли безвісти.

Ще у 2005 році цю місцевість визнали небезпечною з огляду на можливі зсуви, проте вже через три роки тут побудували десятки будинків.

Фото: nrk.no