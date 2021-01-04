На місці зсуву в Норвегії знайшли сьомого загиблого

На місці зсуву в Норвегії знайшли сьомого загиблого

Укрінформ
На місці зсуву в Норвегії знайшли ще одне тіло – таким чином, загалом підтверджено загибель сімох осіб.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Зазначається, що у неділю, на четвертий день після зсуву, рятувальникам удалося виявити тіла трьох жертв стихії, і їх кількість зросла до семи.

Тепер зниклими безвісти залишаються троє осіб. Рятувальники не полишають надії знайти бодай когось із них живим.

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Зазначається, що зараз достеменно відомо про особу лише однієї жертви стихії - 31-річного чоловіка. 

У неділю місце трагедії відвідав король Норвегії Гаральд V з дружиною Сонею та кронпринцом Гоконом. Монарша родина запалила свічки в місцевій церкві в пам'ять про жертв трагедії. У телезверненні король назвав катастрофу "вкрай жахливою" та висловив співчуття близьким загиблих.

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Як повідомлялося, 30 грудня у Норвегії у селищі Аск стався зсув ґрунту. Постраждали десять осіб і стільки ж зникли безвісти.

Ще у 2005 році цю місцевість визнали небезпечною з огляду на можливі зсуви, проте вже через три роки тут побудували десятки будинків.

Фото: nrk.no

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