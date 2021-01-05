США розмістили в Румунії ударні безпілотники MQ-9 Reaper
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Служби поширення візуальної інформації міністерства оборони США (DVIDS).
Повідомляється, що США посилюють військову присутність у Румунії з метою проведення розвідувальних і спостережних місій на підтримку операцій НАТО.
Крім того, ударні безпілотники MQ-9 підтримуватимуть концепцію «Гнучкого бойового застосування» (Agile Combat Employment), а також забезпечуватимуть свободу маневрування та будуть інтегруватися з об'єднаними і коаліційними силами в регіоні.
У ВПС США також повідомили, що MQ-9 можуть також брати участь у навчаннях, що забезпечують взаємодію з союзними країнами і країнами-партнерами.
Як повідомляв Укрінформ, раніше в НАТО заявили, що торік перехоплювали сотні російських військових літаків, які без попередження наблизилися до повітряного простору Альянсу.
НАТО виконує місію повітряного патрулювання над Естонією, Латвією і Литвою з 2004 року, коли ці балтійські країни приєдналися до Альянсу. Таку місію Альянс здійснює також у регіоні Західних Балкан в інтересах країн, які не мають власних бойових літаків - Албанії, Словенії та Чорногорії. Також літаки Альянсу в 2020 році надавали допомогу в контролі повітряного простору Румунії, Болгарії та Ісландії.