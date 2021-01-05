«Британський» коронавірус дістався до штату Нью-Йорк

У штаті Нью-Йорк в понеділок був підтверджений перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу, вперше виявленим у Великобританії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це з посиланням на слова губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо пише Bloomberg.

“60-річний житель регіону Саратоги на півночі Нью-Йорка отримав позитивний результат аналізу на штам В117. Чоловік протягом останнього часу не мандрував, що свідчить про внутрішнє поширення віруса”, - йдеться у матеріалі.

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За словами губернатора, на території штату було взято близько 5 тисяч зразків у намаганні виявити штам. “Чиновник наголосив, що новий штам більш заразний і це проблематично, оскільки штат страждає від підвищеної госпіталізації”, - стверджує Bloomberg.

Інфікований чоловік пов’язаний із магазином у місті Саратога Спрігс. З цим магазином пов’язані ще три випадки інфікування COVID-19, але поки незрозуміло, чи вони теж мають “британський” штам.

Магазин був закритий з 24 грудня до початку січня, але влада штату просить усіх, хто відвідував його з 18 по 24 грудня, здати тест на COVID-19.

Нагадаємо: раніше науковці з лондонського Імперського коледжу дослідили новий штам коронавірусу, виявлений у Британії. Вони з'ясували, що він є набагато більш заразним, ніж оригінал коронавірусу.