У Чехії зафіксували нові коронавірусні рекорди

У Чеській Республіці протягом 30 грудня зафіксовано як рекорд нових випадків інфікування, так і відсоток позитивних текстів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я ЧР.

Лабораторії повідомили про 16 939 позитивних тестів із 32 644 проведених, що означає, що позитивними були 52% аналізів. Обидва показники є найвищими з початку пандемії.

Госпіталізовано наразі 5 893 людей, з них 845 - у важкому стані. Померли загалом 11 580 людей, у тому числі 151 за останню добу.

З початку березня у Чеській Республіці підтверджено 718 661 випадок інфікування. Актуально хворими вважаються 114 500 людей.

З 27 грудня в країні діє найвищий 5-й ступінь епідеміологічної небезпеки та жорсткий локдаун, який передбачає, зокрема, комендантську годину з 21.00 до 05.00. Отже жодних традиційних зустрічей Нового Року з шампанським і феєрверками на вулицях цього разу не буде. Ті, хто планує святкувати з друзями, мають пам’ятати, що прийти вони повинні до 9-ї вечора, а додому зможуть повернутися не раніше 5 ранку. За порушення правил загрожує штраф до 10 тисяч крон.

Фото: DAN MATERNA, MAFRA