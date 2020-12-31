У Німеччині – найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії

Протягом минулої доби, 30 грудня, з усієї Німеччини надійшли дані про 32 552 нові випадки інфікування коронавірусом, що є найвищим показником з початку пандемії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха, оприлюднені в останній день 2020 року.

Померли у середу 964 людини, загальна кількість жертв пандемії сягнула 33 071.

Загалом з початку пандемії у ФРН підтверджено 1 719 737 випадків інфікування Sars-CoV-2. Одужали до цього часу близько 1 328 200 людей.

«Думаю, я не перебільшую, коли скажу: ніколи за останні 15 років ми всі не вважали старий рік таким складним і, попри всі турботи та скептицизм, ніколи не чекали нового року з такою великою надією», - заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у свої новорічній промові, підкресливши, що «цілком ймовірно», це останнє її новорічне вітання як глави уряду цієї країни.

Меркель закликала людей зробити паузу в кінці року і згадати тих, хто помер в результаті інфекції, та подякувала медичним працівникам за їх невтомні зусилля, та всім - за уважність до коронавірусних обмежень. Канцлер також засудила тих, хто сам заперечує пандемію та підбурює інших. «Теорії змови не тільки неправдиві та небезпечні, вони також цинічні та жорстокі щодо цих людей», - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 33 777 нових випадків, фіксувалися 17 грудня, але цей показник уключав 3500 неврахованих напередодні з технічних причин даних з одної з федеральних земель.

Фото: Daniel Schäfer/dpa