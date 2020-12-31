У Хорватії четвертий день поспіль тривають підземні поштовхи

У четвер зранку в Хорватії у районі міст Петриня, Гліна та Сісак було зафіксовано кілька нових підземних поштовхів, найсильніший із яких був магнітудою 3,7.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Večernji list.

Епіцентр поштовхів знаходився біля Петрині, найсильніші відчувалися о 4:43.

Сьогоднішні землетруси значно слабші ніж ті, що сталися в цьому районі центральної Хорватії протягом останніх трьох днів.

Як відомо, сейсмологічна ситуація в Хорватії із 28 грудня дуже нестабільна.

Щодня в районі міст Петриня та Сісак фіксуються підземні поштовхи різної сили.

Керівник сейсмологічної служби Хорватського радіо Інес Іванчич підтвердила, що «земля продовжуватиме тремтіти».

Так, у середу вранці місцевість сколихнули 3 землетруси магнітудою 3,9-4,8.

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А напередодні, 29 грудня, в центрі Хорватії стався найбільш потужний землетрус магнітудою 6,4. У результаті багато людей постраждали, 7 осіб загинули.

Місто Петриня зазнало дуже серйозних руйнувань. Зараз зі всієї Хорватії збирається матеріальна допомога для постраждалих, в країні швидко постав волонтерських рух.

Поштовхи відчувалися у столиці Хорватії Загребі (за 47 кілометрів від епіцентру), а також у сусідній Боснії та Герцеговині, деяких частинах Сербії та навіть Австрії. У Словенії зупинили роботу атомної електростанції Кршко у зв’язку з землетрусом у Хорватії.

28 грудня у центральній частині Хорватії також стався землетрус магнітудою 5,2, який, зокрема, завдав матеріальних збитків тому самому місту Петриня.

Раніше повідомлялося, що в березні цього року землетрус завдав серйозної шкоди історичному центру хорватської столиці – Загреба.

Фото: Pixsell