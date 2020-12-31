У Хорватії четвертий день поспіль тривають підземні поштовхи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Večernji list.
Епіцентр поштовхів знаходився біля Петрині, найсильніші відчувалися о 4:43.
Сьогоднішні землетруси значно слабші ніж ті, що сталися в цьому районі центральної Хорватії протягом останніх трьох днів.
Як відомо, сейсмологічна ситуація в Хорватії із 28 грудня дуже нестабільна.
Щодня в районі міст Петриня та Сісак фіксуються підземні поштовхи різної сили.
Керівник сейсмологічної служби Хорватського радіо Інес Іванчич підтвердила, що «земля продовжуватиме тремтіти».
Так, у середу вранці місцевість сколихнули 3 землетруси магнітудою 3,9-4,8.
А напередодні, 29 грудня, в центрі Хорватії стався найбільш потужний землетрус магнітудою 6,4. У результаті багато людей постраждали, 7 осіб загинули.
Місто Петриня зазнало дуже серйозних руйнувань. Зараз зі всієї Хорватії збирається матеріальна допомога для постраждалих, в країні швидко постав волонтерських рух.
Поштовхи відчувалися у столиці Хорватії Загребі (за 47 кілометрів від епіцентру), а також у сусідній Боснії та Герцеговині, деяких частинах Сербії та навіть Австрії. У Словенії зупинили роботу атомної електростанції Кршко у зв’язку з землетрусом у Хорватії.
28 грудня у центральній частині Хорватії також стався землетрус магнітудою 5,2, який, зокрема, завдав матеріальних збитків тому самому місту Петриня.
Раніше повідомлялося, що в березні цього року землетрус завдав серйозної шкоди історичному центру хорватської столиці – Загреба.
Фото: Pixsell